Les Lynx en fin de saison régulière

Les équipes des Lynx de l’École Jésus-Marie de Beauceville sont sur le point de terminer leur saison régulière. Plusieurs niveaux étaient en action la semaine dernière.

M12 majeur

Les Lynx étaient au Complexe 2 Glaces Honco le 29 février dernier afin d’affronter les Commandeurs du Collège de Lévis. Les Beaucerons se sont inclinés face à Lévis qui a remporté la partie au compte de 5-1.

L’équipe M12 pourra se reprendre le 13 mars prochain alors qu’elle recevra les Commandeurs à Beauceville et elle terminera leur saison régulière le 14 mars, à Beauceville, face aux Broncos de l’École la Découverte.

M13 majeur

Le M13 majeur était également au Complexe 2 Glaces Honco le 29 février dernier afin d’affronter les Commandeurs du Collège de Lévis. Tout comme le M12 majeur, ils ont perdu au compte de 6-3. Les deux équipes croiseront le fer à deux reprises d’ici la fin de la saison alors que les Lynx seront à Lévis le 12 mars prochain et les Commandeurs seront les visiteurs à Beauceville le 14 mars prochain. Ce sont 4 matchs en 4 jours que les Lynx auront à jouer pour terminer leur saison régulière alors que l’Arsenal de l’Académie Saint-Louis, le 13 mars, et le Vert et Or du Séminaire Saint-Joseph, le 15 mars, seront les adversaires de l’équipe à Vincent Rodrigue et Vanessa Drouin, à Beauceville.

M15 relève

Les Lynx disputeront leurs deux prochaines parties au Complexe de L’Ancienne-Lorette le 14 mars prochain. Ils affronteront les Commandeurs du Collège de Lévis et les Athlétiques de la Polyvalente de L’Ancienne-Lorette. Ceci mettra fin à la saison régulière.

M15 majeur

Les deux dernières parties de la saison régulière des Lynx auront lieu à l’aréna de Beauceville le 14 mars prochain alors que les Vikings de l’École Secondaire du Mont Sainte-Anne et les Tiitans de l’École Verbe-Divin seront les visiteurs.

M18 mineur

L’équipe de Raymond Delarosbil et Pascal Mercier a remporté une victoire de 9-1 face aux Cougars de l’École des Sources le 28 février dernier et le lendemain ils ont subi une défaite de 6-3 face à l’Amiral du Collège Jean-de-la-Mennaie.

Avant de terminer leur saison régulière à Beauceville les 13 et 14 mars prochain afin d’affronter les Broncos de l’École La Découverte, les Lynx se dirigeront à Ottawa les 7-8 mars pour visiter les Panthères de l’École Mont Bleu.