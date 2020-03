Une bonne récolte de médailles pour le CPA Sainte-Marie

Lors de la compétition Invitation Germaine-Poulin qui avait lieu du 7 au 9 février à Saint-Georges, les patineuses du Club de patinage artistique (CPA) de Sainte-Marie ont récolté plusieurs médailles et rubans.

Voici les patineuses qui ont obtenu des rubans à cette occasion : Maïka Lessard (star 3 ruban or), Léanne Fortier (star 2 ruban or), Julia Savoie (star 3 ruban bronze), Olivia Lapointe (star 3 ruban or), Justine Langevin (star 3 ruban or), Livia Berthiaume (star 2 ruban argent), Noémie Giroux (star 3 ruban argent), Maxim Ruel (star 3 ruban argent), Rosalie Aubé (star 4 ruban argent), Lysann Cliche (star 3 ruban argent) Romie Cloutier (star 2 ruban bronze) et Léa-Maude Desroches (star 3 ruban argent).

Dix patineuses ont également remporté des médailles. Élodie Parent (star 8), et Sarah-Jeanne Binet (star 5) ont chacune obtenu l'or, alors que Ann-Frédérique Lemay (star 4), Angélique Goulet (star 6), Rosalie Jacques (star 6) et Marissa Fecteau (star 5) se sont aussi démarquées en récoltant une médaille d'argent. Quant à Maryanne Parent (star 9), Joliane Aubé (star 5), Sarah-Ann Audet (star 8) et Camille Lessard (niveau or), celles-ci ont obtenu le bronze.



Sur la photo, toujours de gauche à droite, dans la 1re rangée : Maïka Lessard, Léanne Fortier, Julia Savoie, Olivia Lapointe, Justine Langevin, Livia Berthiaume. 2e rangée : Noémie Giroux, Élodie Parent, Maxim Ruel, Ann-Frédérique Lemay, Rosalie Aubé. 3e rangée : Angélique Goulet, Maryanne Parent, Rosalie Jacques, Marissa Fecteau, Joliane Aubé. 4e rangée : Sarah-Ann Audet, Camille Lessard, Lysann Cliche, Sarah-Jeanne Binet. Absentes sur la photo : Romie Cloutier et Léa-Maude Desroches.