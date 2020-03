Une deuxième saison pour le club de course performance Chronocité

Le club de course performance Chronocité, a procédé au lancement de sa deuxième saison qui débutera le 1er avril prochain. Le principal objectif de ce club est de créer un groupe amical de coureurs passionnés et d’augmenter la performance et la visibilité des coureurs beaucerons.

L’entraîneur en chef, Yvan Lanchance explique que les critères de sélection sont très simples : « L’important c’est d’être capable de courir jusqu’à trois fois par semaine. Un total, un volume dans une semaine qui équivaut environ à 20 km. »

Deux membres du club ont partagé leur expérience de l’année dernière durant la conférence de presse afin d’encourager les gens à s’inscrire et venir courir avec eux.

« Être dans un club c’est être avec des gens, être entouré avec des gens qui ont des valeurs similaires, des valeurs communes : la santé, le sport et l’amitié. Personnellement, ça m’a permis de connaître des gens formidables et de me lier d’amitié avec eux », raconte Isabelle Tanguay.

Tandis que pour Yannick Bernard explique que ce qu’il aime du groupe : « c’est quand on se rejoint tout le monde ensemble. On a toujours une petite période qu’on parle de nos expériences, nos réalisations ensemble. Après, il y a toujours une petite partie qu’on va aller courir au même rythme de chacun. On s’adapte que tout le monde puisse se suivre, alors encore on peut parler avec nos collègues. Après cela, il y a une petite section qui est l’entraînement structuré. Alors peu importe nos vitesses, on va se recroiser chacun. Que l’on soit plus rapide ou plus lent on va se recroiser aller-retour. On peut alors se parler, s’encourager, c’est motivant à continuer. »

Nouveautés 2020

Cette année, les gens auront la possibilité de participer à deux entraînements de groupe par semaine, les mercredis soir et les samedis soir. Ils recevront également un nouveau vêtement pour la course mieux adapté et aux couleurs du club. Ajoutons que la dernière nouveauté est la présence de la physiothérapeute Annick Bédard, qui sera aux entraînements et fera l’enseignement des différents exercices de stabilisation, de contrôle neuromusculaire, d’assouplissement et de posture tout au long de la saison. Elle prônera des techniques de prévention des blessures et l’amélioration de la biomécanique.

Séances d’information

Pour ceux et celles qui seraient intéressé(e)s à joindre l’équipe, il y aura deux séances d’informations qui se tiendront le mardi 10 mars à 19 h et le jeudi 12 mars à 19 h 30 directement à la boutique Chronocité au 12485, 1re avenue, Saint-Georges.

Horaire du club de course performance

1er avril 2020 au 23 octobre 2020

2 entraînements par semaines, soient les mercredis à 18 h 30 et les samedis à 21 h.

Détails des inscriptions

Les adeptes de courses peuvent s’inscrire dès maintenant directement en se rendant chez Chronocité au 12485, 1re avenue, Saint-Georges ou en téléphonant au 418-228-1049. L’inscription est au coût de 200 $ et comprend le chandail, les pantalons courts et un programme d’entraînement personnalisé.

À propos

L’année dernière, le club comptait une trentaine de membres. Il était composé autant de femmes que d’hommes. M. Lachance indique que les âges allaient de 14 ans à 62 ans. Ce groupe n’est pas ouvert que pour les personnes performantes qui font des compétitions, mais bien aussi au débutant adaptant l’entraînement selon leur niveau.