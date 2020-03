Les Chevaliers de Lévis passent à la série suivante

Les Chevaliers de Lévis avaient la chance de balayer la série contre le Phénix du collège Esther-Blondin, ce jeudi 5 mars, et c'est ce qu'ils ont d'ailleurs fait en remportant une victoire de 2-1. L'équipe passe donc à la série suivante.

La période initiale a été dominée par la formation de Lévis, qui a obtenu 16 lancers contre 5. Malgré ces cinq lancers, le cerbère des Chevaliers, Thomas Couture, a effectué deux arrêts très importants. Il a notamment dû faire face à un tir de pénalité et à la toute fin de la période, le gardien a volé un but certain aux locaux en réalisant un arrêt de la jambière.

C'est lors du deuxième vingt que les Chevaliers ont ouvert la marque, en profitant d’un avantage numérique. Félix Larose a tiré profit de la circulation devant le filet d’Ève Gascon pour lancer de la ligne bleue. Son tir a trouvé le fond du filet à 8:41.

Le Phénix est pour sa part sorti avec force au tout début du dernier tiers. Pierrick Brousseau a ainsi ramené le compteur à zéro en marquant à 58 secondes de la période. Son tir est passé par-dessus l’épaule de Thomas Couture, mais celui-ci a fermé la porte aux autres attaques par la suite. Aucun autre but n'ayant été inscrit, les deux équipes se sont dirigées en prolongation.

En réussissant son 5e but des séries à 3:52, Jonathan Fauchon a ainsi brisé l'égalité de 1-1. Le joueur a complété un beau jeu de passes d’Elliot Lavoie et de Dylan Champagne. C'est sur cette note que la saison du Phénix a pris fin, permettant aux Chevaliers de passer au tour suivant.

Les gardiens Ève Gascon du Phénix et Thomas Couture des Chevaliers, de même que Jonathan Fauchon des Chevaliers ont obtenu respectivement la 1re, la 2e et la 3e étoile de la rencontre.

La formation de Lévis devra patienter avant de connaître son prochain adversaire, mais chose certaine, la série débutera mardi et mercredi à l'aréna de Lévis.