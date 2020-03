La Ville de Beauceville apporte son soutien à l'athlète Alizée Poulin

La Ville de Beauceville est fière d'apporter son soutien à l'athlète locale Alizée Poulin, en l'aidant à poursuivre son parcours et ses défis en tant que joueuse de tennis.

Âgée de 13 ans, la Beaucevilloise se démarque sur les terrains de tennis des circuits provincial et canadien. Elle est inscrite au programme sports-études de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE), pratique le tennis tous les après-midis et s’entraîne aussi en gymnase, au Gym Action Performance de Beauceville, et en natation, à la piscine Yvan-Cliche.

Son objectif à court terme est de joindre le circuit ITF junior.

« J’encourage les entreprises à devenir de fiers partenaires des succès de cette jeune ambassadrice en devenir qui représente très bien notre ville et notre région. Chaque contribution est importante pour Alizée et sa famille qui doivent assumer des frais importants pour participer à des tournois sur la scène québécoise et canadienne », a mentionné le maire François Veilleux.