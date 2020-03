Dernières parties en saison régulière pour les Lynx de l'EJM

Les Lynx hockey de l'école Jésus-Marie (EJM) de Beauceville joueront leurs dernières parties de la saison régulière lors de la prochaine fin de semaine. Plusieurs parties seront alors disputées à l'aréna de Beauceville.

Voici l'horaire des matchs prévus au programme :

Vendredi 13 mars

13 h 30 M13 majeur Arsenal ASL vs Lynx EJM

15 h 00 M18 mineur Lynx EJM vs Broncos ELD

17 h 15 M12 majeur Commandeurs CDL vs Lynx EJM

Samedi 14 mars

13 h 00 M18 mineur Lynx EJM vs Broncos ELD

15 h 15 M15 majeur Lynx EJM vs Vikings ESMSA

16 h 45 M12 majeur Broncos ELD vs Lynx EJM

19 h 45 M15 majeur Titans EVD vs Lynx EJM

Dimanche 15 mars

11 h 30 M13 majeur Vert et OR SSJ vs Lynx EJM



Les différentes formations des Lynx invitent les partisans à venir les encourager en grand nombre lors de ces parties.

Rencontre précédente du M18 mineur



Avant de conclure la saison régulière, l'équipe du M18 mineur était en action lors du dernier week-end. Les Lynx se sont donc retrouvés du côté d'Ottawa les 7 et 8 mars pour visiter les Panthères de l’école Mont-Bleu. La formation a quitté la capitale avec des victoires de 9-1 et de 4-1.