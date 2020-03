Une compétition décevante pour Éliot Grondin

L’athlète de snowboardcross, Éliot Grondin était en Espagne pour le dernier bloc de Coupe du Monde. Les qualifications débutaient le 6 mars, mais n’ont malheureusement pu être terminées à cause des gros vents.

La compétition a repris le lendemain avec le format (1 seule chance de se qualifier). Le jeune homme de Sainte-Marie s’est qualifié au 8e rang. La course a suivi 2 h plus tard. En huitième de finale, Éliot a été à la tête de presque toute la course jusqu’à la ligne d’arrivée où il a pris le 3e rang.

« Cela ne s’est pas passé comme je l’aurais voulu. Il y avait beaucoup de vent et je me suis fait dépasser à l’arrivée. » Il s’est donc retrouvé en 18e position et est maintenant 5e au cumulatif de la Coupe du Monde.

Cette semaine, il se dirige vers Veysonnaz en Suisse pour la finale de la Coupe du Monde. Pour participer à cette finale, il faut faire partie des 16 meilleures filles ou des 32 meilleurs gars au cumulatif de la saison.

Pour la suite, Éliot devait se rendre à St-Lary en France pour participer aux Championnats du Monde junior où il avait l’intention de monter sur la plus haute marche du podium. Finalement, ces championnats ont été annulés par prévention à cause du Coronavirus, c’est quand même des jeunes de 22 pays qui avaient à s’y déplacer. Il lui reste une autre année junior l’an prochain pour réaliser cet objectif.

La bonne nouvelle, c’est qu’il pourra revenir au Canada pour participer aux championnats seniors et juniors qui ont lieu à Big White en Colombie-Britannique les 19 et 20 mars prochain.