L’édition 2020 de la ligue de football printanier est annulée

En raison de la pandémie de la COVID-19, l’Association des Anciens Condors Football (AACF) vient d’annoncer l’annulation de l’édition 2020 de la ligue d’initiation au football pour les élèves de 4e, 5e, 6e, année du primaire qui devait se mettre en branle sous peu.

Dans les prochaines heures chaque parent ayant déjà inscrit son enfant sera contacté personnellement afin de régler les modalités de remboursement.

Rappelons que depuis 1995 et ce, sans interruption, cette organisation est devenue la base de la pyramide du football en Beauce et initie pas moins de 500 jeunes garçons et filles annuellement à ce sport d’équipe et contribue certainement à prévenir et diminuer le décrochage scolaire.

Conscients des difficultés qu’entrainent les événements, tant l’AACF que la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin invitent tous les étudiants-athlètes à prendre soin d’eux, autant que possible à poursuivre leur programme de préparation physique et mentale afin d’être disposés et prêts à reprendre l’action le moment venu.