Stéphane Poulin nommé entraîneur-chef du Perfection Auto de Beauce Etchemin

Stéphane Poulin vient d'être nommé entraîneur-chef du Perfection Auto de la Ligue de Hockey Junior A Beauce Frontenac, quelques mois après avoir remis sa démission comme entraîneur de l'Assurancia de Saint-Georges.

« Quand j'ai remis ma démission plusieurs pensaient que je prenais ma retraite du hockey. J'y ai pensé, mais l'opportunité de diriger chez moi à Saint-Prosper est venue et j'ai accepté. Après 7 saisons à Saint-Georges j'avais fait le tour et je ne voulais pas finir sur une saison inachevée avec ce que l'on connaît aujourd'hui, le virus. Alors j'embarque avec plaisir dans ce nouveau défi », a-t-il indiqué par voie de communiqué de presse.

Stéphane Poulin a dirigé 369 matchs dans le circuit Loubier Junior AA pendant 12 saisons. Il s'est rendu en finale à trois reprises.

Le président de la franchise, Pierre-Alexandre Tanguay, se réjouit de sa nouvelle prise. « Stéphane amène avec lui un bon bagage d'expérience, il a une bonne réputation et va aider la belle progression que notre jeune organisation connaît depuis son entrée dans le circuit. C'est un excellent communicateur et c'est ce qu'on avait besoin. En plus, c'est un gars de la place alors on est content de sa venue », a-t-il fait savoir.

Stéphane Poulin a déjà trouvé son nouvel adjoint. Il s'agit de l'ancien joueur, Steven Morin.

Les dates du camp d'entraînement seront connues plus tard selon les restrictions concernant le déroulement de la prochaine saison.