15 espoirs des Élites de Beauce-Appalaches au repêchage de la LHJMQ

On retrouvera pas moins de 15 produits des Élites de Beauce-Appalaches lors du repêchage de la Ligue de hockey Junior majeur du Québec (LHJMQ) qui se tiendra en juin.

Parmi eux, Pier-Olivier Roy, qui a joué pour les Élites l’an dernier au niveau Bantam AAA., est présentement classé en première ronde par la Centrale de soutien au recrutement (CSR), 12e au total.

Roy est un défenseur responsable avec de très bonnes habiletés. Ce dernier a joué pour les Chevaliers de Lévis dans la ligue Midget AAA la saison dernière et a récolté 32 points en 42 parties. Il a d’ailleurs fini avec un excellent différentiel de +21. Le jeune homme de 15 ans mesure 5’08 avec un poids de 151lbs.

Voici la liste de ces espoirs au repêchage qui a été publiée le 8 mai:

Ronde 6 à 8

Xavier Labbé

Élites, Midget Espoir, Attaquant, 15 ans

Jacob Mathieu

Chevaliers, Midget AAA, Attaquant, 15 ans

Ronde 9 à 12

Elliot Dutil, Albatros, Midget AAA, Attaquant, 16 ans

Gabriel Maheux, Lions, Midget AAA, Gardien, 15 ans

Ronde 13 +

Samuel St-Hilaire

Élites, Midget Espoir, Gardien, 15 ans

Thomas Hamel

Élites, Midget Espoir, Défenseur, 15 ans

Jean-Raphael Roy

Élites, Midget Espoir, Attaquant, 16 ans

Félix Rajotte

Élites, Midget Espoir, Défenseur, 15 ans

Emanuel Bernatchez

Élites, Midget Espoir, Gardien, 15 ans

Jérémy Labrecque

Élites, Midget Espoir, Attaquant, 15 ans

Mathieu Nadeau

Élites, Midget Espoir, Attaquant, 15 ans

Nicolas Mathieu

Élites, Midget Espoir, Défenseur, 16 ans

Marc-Olivier Labbé

ESV, Juvénile D1, Défenseur, 16 ans

William Vachon

Chevaliers, Midget AAA, Attaquant, 15 ans

La séance de sélection 2020 aura lieu les 5 et 6 juin. La première ronde sera présentée en direct sur la chaîne YouTube officielle de la LHJMQ le vendredi soir. Les rondes 2 à 14 se poursuivront la journée suivante et seront disponibles pour les partisans, les membres des médias ainsi que les espoirs de la LHJMQ et leur famille par le biais du site Internet de la ligue.