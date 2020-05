On a couru 530 km durant le Grand défi Pierre Lavoie à la Polyvalente Bélanger

Voir la galerie de photos

La Polyvalente Bélanger n’a pas laissé la pandémie l’empêcher de participer au Grand défi Pierre Lavoie qui cette année avait lieu du 9 au 10 mai en formule virtuelle. C’est la cinquième année de participation de l’établissement scolaire.

Le but était de parcourir 270 km sur une période de 30 heures, en continu et en relais. Malgré la neige, les forts vents et la température plutôt froide, les participants ont fait bien plus de kilomètres que ce qu’il avait été demander. C’est un total de 530 km qui a été couru. Les élèves accompagnés de leurs parents, chacun dans leur paroisse se sont alternés que ce soit de jour ou de nuit.

Pour garder un lien entre tous les coureurs et s’encourager, ils ont partagé pendant ces deux jours des photos et vidéos sur les réseaux sociaux.

Christian Carrier de Carrier et Bégin était le partenaire du Grand défi Pierre Lavoie à la Polyvalente Bélanger. D’ailleurs, le comédien et ambassadeur de la Course, Guillaume Lemay-Thivierge a porté la casquette à l’effigie de l’entreprise beauceronne dans plusieurs vidéos.