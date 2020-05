La Coalition des studios d’entraînement privés du Québec est déçue des plans de reprise

Voir la galerie de photos

Le porte-parole de la Coalition des studios d’entraînement privés du Québec ne comprend pas comment il se fait que ces établissements ne soit pas dans le plan de réouverture annoncé cette semaine par les autorités gouvernementales.

« Nous sommes évidemment très déçus de ne pas faire partie des plans de reprise des activités annoncés par le gouvernement du Québec. Nos établissements répondent pourtant bien plus aisément aux consignes de distanciation sociale et comportent bien moins de risques pour la santé que certaines des activités visées par l’annonce, comme la coiffure », de signifier Mathieu Dumontet, porte-parole de cette coalition qui a vu le jour voilà quelques semaines et qui compte plus de 100 membres.

Il rappelle, dans une entrevue vidéo accordée à EnBeauce.com, que l’entraînement constitue une composante essentielle à la santé physique et mentale d’une grande partie de la population québécoise.

« La santé publique a d’ailleurs louangé notre apport à la santé des Québécois et des Québécoises ! Nous demandons au gouvernement de nous inclure rapidement à la liste des secteurs visés par la reprise des activités de déconfinement », de dire M. Dumontet.

