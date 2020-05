Le pilote beauceron Raphaël Lessard retourne en piste mardi

Le pilote Raphaël Lessard pourra enfin toucher un volant ce mardi 26 mai alors que les courses de camionnettes de la série NASCAR Gander RV & Outdoor Truck Series (NGROTS) reprennent au Charlotte Motor Speedway de Concord, en Caroline du Nord.

Le Joselois de 18 ans en sera seulement à sa troisième course de la saison puisque les compétitions des trois derniers mois ont toutes été remises ou annulées en raison de la pandémie de la COVID-19. Il s'agit de sa première année avec l’écurie Kyle Busch Motorsports.

Malgré l'arrêt des activités, il s'est tenu occupé le plus possible.

« Pendant ces moments particuliers, je me suis entraîné physiquement autant que possible pour être prêt pour le retour en piste, et étudié plusieurs vidéos de courses. Je me suis aussi exercé sur le logiciel IRacing afin de garder mes réflexes. Cela m'a beaucoup aidé, c'est le meilleur outil que nous pouvons utiliser en ce moment. Nous avons pu travailler de nouveau plusieurs heures sur le simulateur de Toyota Racing Development (TRD) après le déconfinement. Ils ont un simulateur de très haut niveau et cela sera bénéfique pour la course de Charlotte », d'indiquer Lessard dans la section Nouvelles de son site Web.

Même s'il n'y aura pas d'essai ni de qualification à Charlotte, en vue de la course de mardi, le pilote n'a pas différé dans sa préparation

« Je ne me suis pas préparé de façon différente des autres courses. Il s'agit pour moi d'une autre course sur une piste que je ne connais pas et je m'y suis préparé en étudiant toutes les informations disponibles, comme à l'habitude. J'ai étudié les vidéos et posé beaucoup de questions. J'ai un des meilleurs chefs d'équipe de la série. Le [bolide] sera performant et ce sera à moi de m'habituer à la piste en apprenant les bonnes trajectoires. Je vais suivre le rythme des autres pilotes d'expérience autour de moi en début de course. Je suis sûr que nous allons être très rapides », de dire celui qui sera en piste avec sa camionnette Toyota Tundra Canac.

Jusqu'à présent en 2020, Raphaël Lessard a pris part à deux courses en NGROTS avec une position de départ moyenne de 8,0, et une position moyenne en course de 12,8. Il se retrouve ainsi 18e au classement des pilotes et 5e au classement des recrues de l'année.