Un 4e départ pour Raphaël Lessard ce samedi 6 juin sur la piste d'Atlanta

Le Beauceron Raphaël Lessard, et l'équipe Mobil 1 n°4, seront au Atlanta Motor Speedway ce samedi 6 juin où le pilote canadien de 18 ans en sera à son premier départ sur ce circuit de la série camionnettes NASCAR Gander RV & Outdoors (NGROTS).

Il s'agira aussi de son troisième départ en carrière sur un tracé ovale de 1,5 mille, et sa quatrième course de la saison.

« Le fait d’avoir participé à deux épreuves sur ce type de circuit va m'aider à Atlanta. Le plus grand défi sera les dépassements dans le trafic. Comment manœuvrer, se faufiler dans le trafic avec l’aspiration, mieux utiliser l’air. Également, lors des dépassements sur les lignes droites, apprendre à ralentir les adversaires en piste, je dois être plus agressif en ce sens. Mon Toyota Tundra Mobil 1 sera assurément très rapide ce week-end », de faire remarquer le pilote.

Parti huitième à Las Vegas, il avait alors terminé 30e après un incident en fin de course. Plus récemment, sur le circuit du Charlotte Motor Speedway, il avait terminé en 15e place après avoir entamé la course en 20e position.

« Le circuit d’Atlanta sera très différent, entre autres parce que l'asphalte est plus ancien par rapport à Las Vegas et Charlotte. Il y a moins d'adhérence, et la piste est bosselée. Il faudra trouver la ligne de course la plus rapide, qui évoluera à chaque tour. J’ai grandi sur les courtes pistes qui sont souvent abimées, je suis habitué de chercher la bonne ligne. Nous aurons une très bonne course ! »

Après trois départs cette saison, Raphaël Lessard affiche une moyenne de 12,0 au départ, et une position moyenne en course de 13,2. Il est actuellement 15e au classement général de la NGROTS et 5e au classement pour le titre de la recrue de l’année.

Au Québec, RDS diffuse la course le 6 juin à compter de 13 h.

