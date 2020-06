Dave Boucher à la tête de l'équipe de football juvénile des Faucons

Dave Boucher deviendra le prochain entraîneur-chef de l’équipe de football juvénile des Faucons de la Polyvalente Saint-François.

Dave est un jeune père de famille de 32 ans et a débuté son parcours comme joueur, où il s’est illustré pendant plusieurs années au poste de demi défensif (à partir de 2005) avec les Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges (2003 à 2005) dans le Midget AAA, les X-Men de la Beauce (2006 à 2008) dans le sénior (aujourd’hui la LFS12), les Cougars du Collège Champlain, Lennoxville (2008-2009) dans le collégial division 1 et le Vert et Or de l’Université de Sherbrooke (2010 à 2013). En 2008, Dave a été le meneur au chapitre des interceptions au collégial division 1. En 2010, il a été nommé le joueur de la semaine au pays (USports).

Un parcours d’entraîneur diversifié

Il a été entraîneur des demis défensifs chez les Dragons lorsqu’il jouait pour les X-Men. Il s’est impliqué en tant qu’entraîneur invité au Challenge Wilson (2008-2009) et chez les Cougars du Collège Champlain (2010 à 2012). En 2014, il s’est joint à l’équipe d’entraîneurs du Vert et Or de l’Université de Sherbrooke. Il s’est a également mis du temps avec les Patriotes de la Polyvalente Bélanger. En 2015 et en 2019, il s’est joint à l’organisation des Condors du Cégep Beauce-Appalaches. Entre les secondeurs avec les Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges, dans le Juvénile division 2.

Les Faucons de la Polyvalente Saint-François : un nouveau défi !

En plus de ses responsabilités comme entraîneur-chef, Dave agira en tant que coordonnateur offensif et entraîneur des quarts-arrière.

À venir chez les Faucons en 2020

Dans les dernières années, les Faucons ont rayonné dans la région de Chaudière-Appalaches. Ils ont pu compter sur plusieurs joueurs d’impact comme Olivier Duval, Andy Jacques, Pradel Cavé, Antoine Jolicoeur, Joseph Sauvé, Etienne Poulin, Jacob Nadeau, Thomas Fortin et Eliott Paquet. Ils ont remporté les grands honneurs en 2015, 2016, 2017 et 2018. D’ailleurs en 2018, cette équipe a été nommée Équipe de l’année au Gala du mérite sportif beauceron.

Le programme de la Polyvalente s’agrandira avec une équipe benjamines. Alors que la troupe de Dave Boucher évoluera en division 3, dans le juvénile à 9.

Les joueurs arboreront pour la première fois un uniforme d’un rouge éclatant. Ils porteront le nouveau logo de leur programme sportif. Un suivi académique rigoureux s’ajoutera au programme de football afin de favoriser la réussite et la persévérance scolaire chez les garçons.

Les joueurs à surveiller

Selon le coordonnateur du programme de football, Alexandre Boily, ils possèdent un excellent noyau de jeunes joueurs. En offensive, le quart-arrière Hubert Drouin fera ses débuts et il sera bien protégé par une ligne offensive intimidante et expérimentée. Jean-Simon Lessard, Xavier Drouin, Thomas Mathieu et Alexandre Duchesne auront le mandat de protéger le quart recru. Drouin aura plusieurs cibles de choix. En effet, plusieurs vétérans seront de retour, dont l’ailier rapproché William Paré ainsi que les receveurs Marc-Olivier Drouin et Tristan Poulin. Les recrues Loïc Létourneau et Jean-Samuel Veilleux seront également à surveiller. Enfin, du côté des porteurs de ballon, Félix Veilleux et Pier-Alexandre Veilleux sauront trouver les brèches dans les défensives adverses. Au niveau défensif, les Faucons auront à combler le départ de plusieurs finissants. Ce sera au tour des secondeurs Alexandre Longchamps, Félix Veilleux, Clovis Veilleux et Lyam Lessard de dominer le front défensif. La tertiaire jouira également de plusieurs bons éléments, commençant par les vétérans Mathis Bernard, Xavier Bernard, et la talentueuse recrue Thierry Roy.