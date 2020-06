Raphaël Lessard en 5e position pour le titre de recrue de l'année

Le jeune pilote beauceron en NASCAR, Raphaël Lessard participera samedi au Homestead-Miami Speedway, en Floride. Il en sera à son premier départ sur cette piste.

Jusqu’à présent, il a couru trois fois sur des pistes de 1,5 mille obtenant une moyenne de 16, 6e place au départ et 21e à l’arrivée. Raphaël est à sa première saison à temps plein dans cette discipline et y joue pour le titre de recrue de l’année.

Pour le moment, le pilote a quatre départs à son actif et affiche une moyenne de 13,8 au départ, et une position moyenne en course de 20,8. Il est actuellement 15e au classement général de la NGROTS et 5e au classement pour le titre de la recrue de l’année.