Des bourses pour les athlètes Juliette Grenier et Éliot Grondin

Deux athlètes mariverains viennent de recevoir des bourses académiques remises par la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ) lors d’une présentation sur Facebook tenue hier.

Ainsi, la patineuse de vitesse sur longue piste, Juliette Grenier, obtient une bourse d'excellence académique de 2 000 $. L'athlète de 19 ans étudie en sciences de la nature au Collège Mérici où elle a maintenu une moyenne académique de 85 % à la session d’automne. La native de Sainte-Marie est passionnée par la santé et envisage de continuer ses études en sciences biomédicales, mais le domaine du droit l’attire également.

Elle a terminé 7e au classement général des Championnats canadiens juniors en janvier 2019 mais, blessée au dos, elle n’a pu donner sa pleine mesure lors de la dernière saison.

L'autre athlète de Sainte-Marie est le planchiste de snowboard cross, Éliot Grondin, qui obtient un soutien à la réussite académique et sportive de 4 000 $. Il est présentement en 5e secondaire à l’Académie les Estacades et souhaite occuper un emploi qui touche à la sphère sportive.

Médaillé d’argent à la Coupe du monde de Big White, en Colombie-Britannique, en janvier dernier, il s'est classé 5e et 6e aux Coupes du monde de Montafon, en Suisse, et de Le Breuil, en Italie, en décembre 2019.



Juliette Grenier et Éliot Grondin font partie des 27 étudiants-athlètes forts prometteurs qui se sont partagés les 90 000 $ remis en bourses individuelles par la FAEQ.