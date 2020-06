Un nouveau club de baseball fait ses débuts en Beauce

Un tout nouveau club de baseball de la Beauce fera ses débuts ce dimanche au Centre Lacroix-Dutil. L’équipe qui porte le nom des Spartans affrontera les Jarrets Noirs dans une partie hors-concours. Ils évolueront cet été dans la nouvelle ligue Senior A de la grande région de Québec.

« C’est une année un peu spéciale pour décoller un nouveau club, mais l’enthousiasme débordant des nouveaux joueurs locaux de cette équipe nous a forcé la main », a tenu de souligner Guillaume Drouin, gouverneur des Jarrets Noirs et initiateur du projet.

Ce nouveau club regroupe plusieurs joueurs locaux et représente en quelque sorte le club-école des Jarrets Noirs et du Rover de Sainte-Marie qui évoluent de leur côté dans la catégorie supérieure, le Senior BB. Cette partie sera légèrement différente. En effet, les lanceurs des Spartans affronteront leurs propres frappeurs et ce sera la même chose du côté des Jarrets Noirs.

« L’an passé, la ligue a été séparée en deux divisions afin d’équilibrer les forces et offrir un meilleur spectacle. Ce fût une expérience positive et on a poussé plus loin en créant une seconde ligue qui facilitera le recrutement de nouveaux joueurs. On ne pouvait pas manquer l’occasion d’embarquer dans cette nouvelle ligue avec des joueurs locaux, chose que les partisans de baseball de la Beauce vont sûrement apprécier », a renchéri Ian Sénéchal, gouverneur du Rover de Sainte-Marie également initiateur du projet.

« Le club évoluera à la fois à Sainte-Marie et à Saint-Georges afin de faire connaître le baseball dans la région et stimuler l’intérêt de joueurs potentiels. Disons que pour un gars de Beauceville, ça fait mon affaire », s’est exclamé Jean-Philippe Desrosiers qui sera l’entraîneur-chef de la nouvelle équipe.

Comme plusieurs normes de distanciation sociale sont en vigueur présentement au Québec, aucun service de restauration ou de bar ne sera offert lors de la partie hors-concours de dimanche. Les curieux seront quand même les bienvenus.