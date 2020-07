Début de saison pour les Black Knights de Saint-Georges

L’équipe de baseball Junior BB de Saint-Georges, les Black Knights, a démarré sa saison en fin de semaine dernière. La formation a remporté sa première partie et a essuyé une défaite à son deuxième match.

Après avoir inscrit un point dès la manche initiale, les Black Knights ont vu les visiteurs en marquer deux en deuxième manche.

En troisième manche, les Beaucerons ont soutiré six buts sur balles aux lanceurs des Toros pour ajouter cinq points au tableau. Malgré un seul coup sûr, les Black Knights avaient l’avance 6 à 2.

Plus la partie avançait, plus le lanceur des Black Knights Guillaume Mathieu semblait en contrôle de la situation au monticule. Malgré un point accordé au Toros en cinquième manche, Mathieu a vu son équipe ajouter cinq autres points, dès leur tour au bâton, grâce à trois simples et trois doubles.

Les Black Knights n’ont pas étiré le plaisir et ont ajouté deux autres points en sixième manche, ce qui a mis un terme à la partie étant donné l’écart de point.

Le pointage final est de 13 à 3 en faveur des Black Knights.

Défaite crève-cœur en 7e

Les Black Knights n’ont pas eu le temps de célébrer leur première victoire qu’ils devaient se rendre dès le lendemain à Lévis pour y affronter les Braves de Lévis-Centre.

Anthony Fortin était le lanceur partant des Knights. Ce dernier est fumant en réalisant cinq retraits sur des prises lors des deux premières manches. Cependant, son vis-à-vis l’est tout autant.

Lévis-Centre a marqué le premier point de la rencontre en 4e manche à la suite d’un simple, alors qu’un coureur était posté au 2e coussin.

En 5e manche, les Knights ont rempli les buts, avec un seul retrait, mais n’ont pu capitaliser.

Les Beaucerons ont réussi à égaliser en début de 7e manche. Steven Tardif a commencé la manche avec un double. Il s’est rendu au 3e but sur un simple de Maxime Lepage. Il a finalement marqué sur le roulant de Philippe Tremblay.

Malheureusement, dès leur tour au bâton, les Braves ont réussi à remplir les buts et à marquer le point gagnant.

Quoi qu’il en soit, les Black Knights de Saint-Georges terminent leur weekend avec une fiche de 1-1.

Le prochain rendez-vous au de l’équipe se déroulera au Centre sportif Lacroix-Dutil, le samedi 11 juillet, à 19h. les Black Knights recevront les Voltigeurs de Val-Bélair/Ancienne-Lorette.