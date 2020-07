Victoire du Rover de Sainte-Marie pour son premier match de la saison

À son match d'ouverture de la saison, dimanche dernier, le Club de baseball Rover de Sainte-Marie a remporté une victoire de 6-2 sur le Polycor de Charelbourg dans la Ligue senior Majeur du Québec.

Jean-Simon Godbout a très bien performé pour le Rover en n'allouant aucun point sur 5 coups sûrs à l'équipe de Québec. Mathieu Duhamel est venu clore le travail en n'allouant que deux points de son côté.

La défensive du Rover a offert tout un spectacle, en commençant par Alex Santerre qui effectué un catch en plongeant au champ centre à pleine vitesse. Dans le centre du terrain, Marc-André Charbonneau et Jefferson Vargas ont fait un solide travail pour compléter deux double-jeu sans oublier Phil Auger qui a bloqué un laser pour retirer le joueur au premier but. Marc-André Blouin y est allé de plusieurs scoop tout au long du match pour garder la fiche défensive de l'équipe parfaite.

Au bâton, on ne peut passer sous silence le retentissant coup de circuit de Marc-André Charbonneau qui a terminé la soirée avec 2 en 4 et 2 points produits. De même, Maxime Lachance y est allé de trois simples alors que Jefferson Vargas a également frappé deux simples après avoir soutiré un but sur balles au Polycor.

Pour des joueurs qui débutent leur année sur les chapeaux de roue, sans trop d'entraînement, les deux équipes ont réussi à offrir un superbe spectacle aux Mariverains qui s'étaient déplacés pour l'occasion.

Le prochain match local aura lieu le dimanche 12 juillet (19 h) au Stade Julien-Faucher.