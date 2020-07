Un programme double pour le pilote Raphaël Lessard

C'est un programme double qui attend Raphaël Lessard en fin de semaine alors qu'il en sera à sa première course sur l'anneau de 1,5 milles du Kansas Speedway en série camionnettes NASCAR Gander RV & Outdoors Truck (NGROTS).

En 2020, le pilote beauceron de 19 ans a participé à huit courses en NGROTS, avec une moyenne au départ de la 14e place et 19,5e à l’arrivée. Le pilote du programme Toyota Racing Development a réalisé son meilleur résultat cette saison (11e place) au Homestead-Miami Speedway (Floride). Il est actuellement en 15e position au classement des pilotes et 5e au classement des recrues de l’année Sunoco.

Le pilote-recrue en est à sa première saison à temps plein dans la série NGROTS et se bat pour le titre de recrue.

Ce week-end au Kentucky, les équipes devront utiliser la même camionnette le vendredi et le samedi. Les équipes qui utiliseront une autre camionnette pour la course du samedi devront prendre le départ en queue de peloton. La grille de départ du samedi sera définie selon les résultats de l'épreuve du vendredi soir avec une inversion des 15 premiers. Le vainqueur du vendredi soir partira de la 15e place et le 15e à l’arrivée le vendredi soir, partira de la pole le samedi.

De plus, Raphaël Lessard compte un nouveau commanditaire alors que Quincaillerie Richelieu se joint à l’équipe du Tundra no 4 comme partenaire associé pour le programme double du week-end prochain au Kansas Speedway. La camionnette de Lessard arborera les couleurs de Quincaillerie Richelieu sur la boite arrière de la camionnette pour les deux courses,

« La course du vendredi est tenue en soirée et il fera assez chaud. Il fera plus chaud pour la course du samedi, courue en après-midi, et donc moins d'adhérence que la veille au soir. Je pense que nous devons trouver des réglages adaptés aux conditions très différentes pour chaque course. La piste sera plus glissante le samedi », a indiqué le coureur automobile natif de Saint-Joseph-de-Beauce.