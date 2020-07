Le pilote Raphaël Lessard égalise son meilleur résultat de la saison

Le Beauceron Raphaël Lessard a égalisé son meilleur résultat de la saison en terminant 11e hier sur la piste du Kansas Speedway en série camionnettes NASCAR Gander RV & Outdoors Truck (NGROTS).

Après avoir terminé 16e vendredi soir en qualifications, samedi, en fin d’épreuve, le pilote de 19 ans a réalisé une superbe remontée du peloton, et ce, malgré une crevaison et une perte de contrôle en fin de course.

Au terme du premier relais de la course, Raphaël Lessard a terminé en 9e position, marquant ainsi deux points d'étape.

Au deuxième relais, Il repart de la 12e place et termine en 16e position.

En troisième relais, après la relance de la 7e neutralisation au 95e tour, Raphaël Lessard informe son équipe que le pneu avant gauche frotte sur la carrosserie, quatre tours avant son dérapage dans le premier virage qui précipite la huitième neutralisation.

L’équipe le fait passer par les puits pour dégager la carrosserie et monter seulement un pneu neuf avant gauche afin d’écourter l’arrêt et ainsi éviter de perdre un tour au meneur.

Plus tard en course, le chef d’équipe ramène la camionnette Mobil 1 | Quincaillerie Richelieu aux puits pour monter quatre pneus neufs et la relancer en piste encore sur le tour du meneur, une belle passe tactique de la part du chef d’équipe et clé pour le bon résultat final.

Toutefois, Raphaël Lessard écope d’une pénalité pour avoir effectué le changement du pneu avant gauche avant l’ouverture des puits par les officiels, et repart 21e en queue de peloton.

Plus motivé que jamais, le Joselois, agressif, remonte jusqu’à la 17e place avant la dernière neutralisation au 109e tour.

Raphaël Lessard reprend le rythme d’avant la neutralisation et remonte jusqu’à une 11e place bien travaillée et plus que méritée au final, selon les membres de son équipe.

« Ce n'était pas exactement la course que nous voulions, mais nous avons été meilleurs qu'hier (vendredi). Nous allons continuer à travailler. J'ai hâte d'aller dans le Michigan et de revenir encore meilleur », a-t-il indiqué à l'issue de l'épreuve.

Après dix courses, Raphaël Lessard occupe le 15e rang dans la course au titre de la NGROTS. Il se retrouve à 177 points derrière Austin Hill au championnat.

Il reviendra en piste à bord de son Toyota Tundra no4 le vendredi 7 août pour la course présentée au Michigan International Speedway.