Le pilote Raphaël Lessard réalise son meilleur résultat en carrière

Le Beauceron Raphaël Lessard a réalisé son meilleur résultat en carrière en terminant en 7e place hier sur la piste du Michigan International SpeedwayMichigan en série camionnettes NASCAR Gander RV & Outdoors.

Parti en 11e position sur la grille de départ, le pilote de 19 ans a remonté le peloton après avoir été victime de deux crevaisons et perdu deux tours alors qu'il mené pendant quatre tours.

« Le début de la course s'est très bien passé. Nous avions la bonne stratégie. Nous nous sommes arrêtés avant la fin du premier relais pour ne pas avoir à arrêter avec les autres entre le premier et le second relais [...] Ma camionnette était vraiment rapide. Je pense qu’elle a besoin d'une nouvelle carrosserie. Toutes les bosses me ralentissaient et j’étais moins efficace dans la circulation à cause de ça, mais nous nous sommes battus pour un top-5 à la fin. C'est vraiment bien et c'est ce dont nous avions besoin. Nous allons continuer à nous améliorer pour le reste de la saison », a indiqué Lessard après la course.

Après 11 courses des 23 prévues, Raphaël Lessard occupe le 14e rang en NGROTS à 181 points du meneur, Austin Hill.

Sa prochaine compétition aura lieu le 16 août sur le circuit routier intégré au Daytona International Speedway (Floride).