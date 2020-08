Victoire de 7 à 3 du Rover de Sainte-Marie

Mercredi dernier à Duberger se jouait le deuxième match de la première ronde des séries éliminatoires de la Ligne de baseball sénior majeur du Québec. Le Rover de Sainte-Marie a remporté le duel 7 à 3.

Les Patriotes de Québec feront ainsi face à l’élimination ce dimanche 19h au Stade Julien Faucher de Sainte-Marie.

« Dans ce match, nous avions deux missions. Les obliger à sortir leur as lanceur, Martin Huot, et bien évidemment, gagner la partie. Ce fût un succès sur toute la ligne » s’est exclamé Ian Sénéchal, joueur et entraîneur de l’équipe.

Plusieurs joueurs se sont illustrés en offensive du côté des hommes en bleu, notamment Jefferson Vargas avec trois coups sûrs en trois tentatives et Manuel Charron-Paris avec trois coups sûrs en quatre tentatives.

C’est Ian Sénéchal qui a produit le point gagnant sur une flèche au champ centre qui a amené Marc-André Charbonneau au marbre. Charbonneau a également connu un fort match de deux en deux avec deux buts sur balles intentionnels. Mathieu Duhamel et Maxime Lachance y sont également allés de deux coups sûrs opportuns en septième manche afin de construire un coussin de sécurité au lanceur, Frédéric Maltais.

« Frédéric a très bien lancé aujourd’hui. Il nous a donné 7 bonnes manches. Rien de compliqué, mais une belle constance. Quand Frédéric est dans sa zone, il lance très peu de balles et ne donne pas grand-chose au centre du marbre, c’est ce que l’on a vu ce soir. La défensive a été solide derrière lui afin de limiter les dégâts suite aux 9 coups sûrs des Patriotes » une fois de plus, selon Ian Sénéchal.

Les partisans sont invités au prochain match à 19h au Stade Julien Faucher.