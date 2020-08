Félix Robert signe officiellement avec le club-école des Penguins de Pittsburgh

Félix Robert, jeune hockeyeur de 21 ans originaire de Lambton, a officiellement été signé par les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton, le club-école des Penguins de Pittsburgh.

Le club-école a annoncé la nouvelle aujourd’hui sur son site web. Ce contrat permettra donc à Robert de faire ses preuves dans la ligne américaine pendant la saison 2020-2021.

Rappelons que Félix Robert était agent libre après une saison impressionnante avec le Phoenix de Sherbrooke. Il a terminé quatrième au classement de Ligue Junior Majeur du Québec (LHJMQ) avec 36 buts, 56 assistances pour un total de 92 points, et ce, en seulement 46 matchs.

En 219 parties de la LHJMQ, Robert a marqué 81 buts et effectué 136 assistances, un total de 216 points, le plaçant second dans l’histoire des compteurs du Phoenix.

Il a également établi plusieurs nouveaux records pour la franchise du tels que le nombre de buts en avantage numérique (29), la plus longue série de parties avec un point (16 parties) et le plus de points dans une seule saison lors de sa performance en 2019-2020 avec ses 92 points.