Félix Robert, originaire de Lambton, est présentement en discussion avec les Penguins de Pittsburgh afin de signer un éventuel contrat avec l'équipe.

L'entente pourrait lui permettre de chausser les patins pour les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton, le club-école des Penguins de Pittsburgh.

Félix Robert a présentement 21 ans et il vient de terminer sa dernière saison avec le Pheonix de Sherbrooke, une équipe de la Ligue Junior Majeur du Québec (LHJMQ).

Le jeune homme de Lambton, en plus d’avoir été nommé le joueur plus utile de son équipe à sa dernière saison, a également été nominé pour être MVP de l’année. Il était aussi le joueur « coup de coeur » des partisans du Phoenix de Sherbrooke, selon la responsable des communications de l’équipe.

Il a terminé quatrième au classement alors qu’il avait six parties jouées de moins que les trois autres joueurs aux rangs supérieurs.

Félix Robert a un eu un parcours atypique. Il a joué son hockey dans un parcours scolaire et n’a jamais fait de Midget AAA. Il n’a jamais été repêché par la LHJMQ non plus. Celui-ci a été invité au camp de la ligue uniquement après la période de repêchage.

La confirmation de sa signature devrait se faire dans les prochains jours.

Ce ne serait qu'une question de temps avant de le voir porter le chandail noir et jaune des Penguins de Pittsburgh.