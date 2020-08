Alizée Poulin et Rosalie Carrier-Dulac en championnat de tennis québécois

Alizée Poulin et Rosalie Carrier-Dulac participaient au championnat québécois de tennis catégorie 18 ans à Waterloo qui a eu lieu du 10 au 17 août.

Alizée Poulin, beaucevilloise, a accédé directement au tableau principal grâce à son classement. Elle a remporté son premier match avant de s'incliner devant la championne du tournoi, Sarah L'Allier. Elle perd un second match et termine finalement entre la 9e et la 12e position.

Originaire de Saint-Georges, Rosalie Carrier-Dulac a, quant à elle, dû passer par la ronde des qualifications. Elle remporte deux matchs avant de s'incliner deux fois pour terminer entre la 13e et la 16e position en simple.

En double, elles ont atteint le carré d'as puis ont atteint la demi-finale où elles ont perdu face aux championnes du tournoi Sarah L'Allier et Clara Sobius de Montréal.

Rappelons que Alizée Poulin a terminé en 3e position au championnat québécois 14 ans au Saguenay, en février dernier.

Alizée et Rosalie participeront au championnat provincial 16 ans à Lachine à Montréal jusqu'au 26 août.