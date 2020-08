Le Rover de Sainte-Marie s'incline 7 à 6 dimanche

Le Rover de Sainte-Marie s’est incliné 7 à 6 après deux manches supplémentaires dimanche alors que les Patriotes de Québec leur rendaient visite.

On aura eu besoin de neuf manches pour départager un gagnant lors de cet affrontement au Stade Julien Faucher.

C’est malheureusement Québec qui en est sorti vainqueur grâce à un coup sûr opportun en début de 9e manche.

En début de 5e manche, le Rover menait la partie 6 à 2. C’est alors que Québec a marqué 4 points rapidement sur cinq coups sûrs pour amener le pointage à 6 à 6. Les lanceurs ont ensuite été solides des deux côtés forçant la tenue de deux manches supplémentaires.

C’est Jean-Philippe Guillemette, un ancien du Rover, qui est venu produire le point gagnant du côté des Patriotes sur une claque au champ opposé, un fait d’armes plutôt rare dans son cas.

Tout au long de la partie, les partisans ont eu droit à du solide jeu défensif de la part du Rover, notamment grâce à Maxime Lachance qui a accompli deux double-jeux en passant par le troisième but et Frédéric Pépin qui a pincé Martin Huot au deuxième coussin sur une tentative de vol. Soulignons également l’attrapée spectaculaire de Manuel Charron-Paris dans le champ gauche.

« Depuis le début de la saison, on joue du gros baseball défensif. Maintenant, en séries, nos lanceurs réguliers nous aident à obtenir une chance de remporter la partie chaque fois. On est content du match qu’on a joué. On a frappé très solidement leurs lanceurs, malheureusement, plusieurs de ces frappes étaient captées par leurs voltigeurs qui jouent très profondément. On compte bien se reprendre mercredi » s’est exclamé l’entraîneur, Ian Sénéchal.

En effet, le prochain match dans cette série 3 de 5 aura lieu mercredi 20h au Stade Julien Faucher.