Le C.N.R.B doit limiter les inscriptions pour la saison 2020-2021

En raison des règles édictées à cause de la pandémie, le Club de Natation régional de Beauce (C.N.R.B) doit, à regret, limiter le nombre de nouvelles inscriptions pour la saison 2020-2021.

Si le C.N.R.B. peut assurer l’encadrement des nageurs déjà inscrit, il ne pourra pas offrir plus de dix places aux nouveaux nageurs désirant s’initier à la compétition et six aux participants à son école de natation.

De plus, il ne pourra pas dispenser, pour une période indéterminée pour l'instant, les activités réservées aux nageurs suivant un programme adapté puisque les normes des organismes responsables ne le permettent pas actuellement.

Une séance d’inscription, aura lieu au Centre Lacroix-Dutil (Arena) mardi le 1er septembre de 18h à 20h, tant pour les anciens membres que pour les nouveaux.

En raison des limites qui lui sont imposées, le C.N.R.B. réservera les dix places disponibles à des nageuses et des nageurs motivés de huit ans et plus capables de nager 160 mètres en continu et détenant de l’expérience en natation (Junior 6 minimum). Également, six nouveaux jeunes capables de nager sans aide sur 40 mètres, assez grands pour se tenir debout dans la partie peu profonde de la piscine et ne nécessitant pas d’assistance (contact physique) pourront s'inscrire à un cours du Club de natation.



Le C.N.R.B. existe depuis près d’un demi-siècle et compte annuellement environ quatre-vingts membres. Lorsqu’il a dû interrompre ses activités en mars dernier, six nageurs du club venaient d’être identifiés comme « Espoirs » au programme de développement de la Fédération de Natation du Québec.

Pour obtenir plus d'informations, il est possible de communiquer avec la direction.