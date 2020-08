Raphaël Lessard termine sixième au World Wide Technology Raceway

Raphaël Lessard a terminé en sixième position lors de sa course du World Wide Technology Raceway dimanche à Madison en Illinois.

Lessard prenait le départ en 19e position afin d’amorcer sa première course en série NGROTS sur ce circuit.

À la fin du premier segment, le pilote joselois a réussi à atteindre la 12e position. Celui-ci a ensuite grimpé à la neuvième position à la fin du deuxième segment.

À 20 tours de la fin, Lessard a réussi à parvenir à la quatrième position, mais la dernière relance lui a coûté quelques positions, lui permettant tout de même de terminer cette course du « CarShield 200 Presented by CK Power» en sixième position.

La course a été gagnée par Sheldon Creed, alors que Brett Moffitt et Austin Hill ont terminé deuxième et troisième respectivement.

C’était la 14e course de Raphaël Lessard cette saison. Rappelons le jeune talent de Saint-Joseph se bat pour le titre de recrue de l’année.