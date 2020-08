Les Black Knights remportent un match de demi-finale face à Lévis

Les Black Knights de Saint-Georges ont rencontré les Braves de Lévis-Centre vendredi dernier et, après un match très serré, l'ont emporté avec un score de 3 à 1.

Les Braves ont ouvert le match en prenant une avance de 1 à 0 grâce au frappeur Alexandre Groleau qui a frappé la balle de l'autre côté de la clôture.

Cependant, cette avance aura été courte, car Yannick Tardif, sur un simple, et Zacharie Plante, sur un but sur balles, se sont rendus sur les sentiers et ont croisé le marbre sur des erreurs. Cela a alors inscrit deux points pour les BK's.

En cinquième manche, les Chevaliers Noirs ont ajouté un troisième point. Jonathan Beaudoin, qui avait frappé un double, a croisé le marbre à la suite du simple de Yannick Tardif.

Anthony Fortin a connu un fort match sur la butte pour les Black Knights. Le partant a lancé une partie complète, ne cédant qu’un point, sur deux coups sûrs et quatre buts sur balles. Il a retiré neuf frappeurs sur des prises. Il a terminé la rencontre avec deux retraits sur trois prises pour confirmer la victoire de Saint-Georges, qui prend du même coup, l’avance 1 à 0 dans cette série 3 de 5.

Ce match était la première partie des demi-finales, dont la seconde partie se jouera ce soir à 20h au terrain de Charny.