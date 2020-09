Les Black Nights perdent un duel épique de lanceurs

Mercredi soir, les partisans de baseball ont eu droit à un duel de lanceurs incroyable. En 10e manche, les Black Knights ont vu les Braves inscrire l’unique point de la rencontre sur une erreur.

En plus de perdre la partie 1 à 0, les BK’s tirent de l’arrière 2 à 1 dans cette série demi-finale.

Pour cette troisième rencontre, Anthony Fortin a donné toutes les chances du monde à son équipe de l’emporter. Le lanceur partant de Saint-Georges a lancé dix manches, n’accordant qu’un point, non mérité, sur quatre coups sûrs et un but sur balle. Il a réalisé un total de 20 retraits sur des prises. Il faut dire que son attaque ne lui a pas donné beaucoup de marge de manœuvre en ne frappant que quatre coups sûrs.

Le manque d’opportunisme a tué les chances des Black Knights de l’emporter. En particulier, durant la prolongation.

Lors de la 8 e manche, Gabriel Turgeon a frappé un triple avec aucun retrait. Malheureusement, les trois frappeurs suivants n'ont pas été capables de le faire avancer.

Même chose en 9 e manche, une situation semblable alors que Zacharie Plante se retrouve au troisième coussin avec un seul retrait. Encore une fois, les frappeurs suivants n’ont pu le pousser au marbre.

En 10 e manche, avec un coureur au 2 e but à la suite d’un double, la défensive beauceronne a donné la victoire sur un plateau d’argent aux visiteurs. Une erreur défensive a permis au coureur de venir marquer le point gagnant.

Malgré une autre chance au bâton, les Black Knights ont été retirés dans l’ordre.

Les Black Knights feront maintenant face à l’élimination ce dimanche 6 septembre, alors que l’équipe se rendra à Lévis pour y disputer la 4 e partie de cette série.

Avec la collaboration avec Kevin Bélanger, relationniste des Black Knights de Saint-Georges.