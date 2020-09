Deux belles victoires pour les Jarrets Noirs de Beauce !

Cette fin de semaine, les Jarrets Noirs de Beauce ont remporté les deux premières parties de la série de demi-finale qui les oppose aux Rover de Sainte-Marie.

Première partie - Vendredi 4 septembre

Les Jarrets Noirs de Beauce ont entamé de belle façon la série demi-finale les opposant aux Rover de Sainte-Marie en signant une convaincante victoire de 11 à 5, au terrain du Centre sportif Lacroix-Dutil.

Frédéric Parent a été la bougie d’allumage des Jarrets Noirs avec un grand chelem dès la première manche.

La troupe de Simon Potvin mise sur une bonne rotation de lanceur partant, et pour cette première rencontre, Francis Chevalier était le lanceur partant, lui qui n’a pas connu la défaite cette saison et qui a engendré trois victoires.

Ce dernier met fin au premier tour au bâton du Rover en retirant les deux derniers joueurs sur trois prises.

Les Jarrets Noirs ont démarré sur les chapeaux de roue. Tout d’abord, Yanick Lachance a frappé un rare triple sur le petit terrain de Saint-Georges. Son sprint de gazelle lui permettra d’inscrire le premier point à la suite d’un roulant de Félix Pelletier.

Puis, avec Daniel Jacques, Jonathan Gilbert et Marc-Antoine Perron-à Rousseau sur les sentiers, Frédéric Parent a catapulté la balle à l’extérieur des limites pour porter la marque à 5-0 après une manche.

En 2 e manche, les Jarrets Noirs ont ajouté trois autres points. Lachance a croisé le marbre à la suite d’un simple de Perron-Rousseau. Le simple de Bernard Parent a permis à Félix Pelletier et Daniel Jacques de rentrer au marbre.

Comme si ce n’était pas assez, l’équipe locale a marqué encore trois points en 3 e manche, dont un sur le circuit en solo de Jonathan Dulac.

Le Rover a finalement donné signe de vie en 4 e manche, alors que Frédéric Maltais a frappé un lui aussi un circuit en solo.

En 5 e manche, et avec deux retraits, alors que tous les spectateurs croyaient que cette partie se terminerait dû à l’écart de point, Marc-André Charbonneau a frappé une longue balle pour le Rover avec deux coureurs sur les buts. Le pointage était maintenant de 11 à 4.

Venu en relève à Chevalier, Maxime Beaulieu a lancé la dernière manche. Après avoir accordé un point, il a terminé le travail en forçant le dernier frappeur à cogner un roulant à l’arrêt court.

Les Jarrets Noirs ont frappé un total de 15 coups sûrs, alors que le Rover en a réussi sept. Frédéric Parent (2 en 4, 4pp), Yanick Lachance (3 en 4, 3pc) et Daniel Jacques (2 en 4, 3pc) ont été les plus productifs pour les Jarrets Noirs.

Chevalier a terminé la rencontre avec six manches lancées, accordant quatre points, sur cinq coups sûrs et deux buts sur balles. Il a réalisé huit retraits sur des prises.

Première partie - Dimanche 6 septembre

Au stade Julien-Faucher, une poussée de sept points en début de 7 e manche a permis aux Jarrets Noirs de Beauce de revenir de l’arrière et l’emporter par la marque de 11 à 6 sur le Rover de Sainte-Marie.

Les Jarrets Noirs prennent ainsi une avance de 2 à 0 dans cette série 4 de 7.

Marc-Antoine Perron-Rousseau était le lanceur partant pour les Jarrets Noirs. Ce dernier faisait face au vétéran Patrice Plante. Il connaît des ennuis dès la 1 re manche en accordant deux points au Rover sur trois coups sûrs et un but sur balle, mais il termine en force en retirant les trois frappeurs suivants sur trois prises.

Le Rover inscrira deux autres points durant la 3 e manche.

Pendant ce temps Plante musèle les Jarrets Noirs en éparpillant que six coups sûrs lors des quatre premières manches.

Par contre, le vétéran lanceur commence à faiblir en 5 e manche.

Les Jarrets Noirs vont en profiter pour réduire l’écart. À l’aide d’un simple, Daniel Jacques a d’abord poussé Vincent Vachon au marbre.

Puis, deux frappeurs plus tard, c’était au tour de Frédéric Parent de frapper un simple pour permettre à Félix Pelletier de faire 4 à 2.

Le Rover va cependant reprendre sa priorité de quatre points lors de leur tour au bâton, alors que Marc-André Blouin et Jefferson Vargas ont croisé le marbre. Ce qui marquera la fin de la présence de Perron-Rousseau au monticule. Il sera remplacé par Maxime Beaulieu.

En 6 e manche, les Jarrets Noirs marqueront deux points quand Vincent Vachon et Yanick Lachance ont marqué sur des erreurs défensives du Rover.

Puis, en 7 e manche, alors que les Jarrets Noirs menacent avec deux hommes sur les buts et aucun retrait, les officiels mettent la partie sur pause puisque le soleil était aveuglant pour eux et les joueurs.

Au retour au jeu, les Jarrets Noirs ont débuté leur remontée spectaculaire en marquant sept fois. Bernard Parent a produit deux points sur cette séquence avec un double.

Les Jarrets Noirs ont frappé 15 coups sûrs alors que le Rover en a frappé 9. Pour les Jarrets Noirs, Bernard Parent (3 en 4, 1pc, 2pp), Daniel Jacques (2 en 4, 1pc, 2pp) et Frédéric Parent (2 en 3, 2pp) ont été les plus productifs. Pour le Rover, Marc-Antoine Charbonneau (2 en 3, 1pc, 1pp) et Frédéric Pépin (2 en 4, 2pp) ont été les menaces offensives.

La troisième partie entre les deux équipes aura lieu le vendredi 11 septembre au Centre sportif Lacroix-Dutil, à 20h.

En collaboration avec Kevin Bélanger, relationniste des Jarrets Noirs de Beauce.