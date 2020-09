Le hockey des Condors revient après 40 ans d'absence

Le hockey des Condors revient ce vendredi 11 septembre à l'occasion du match inaugural de l’équipe sur la glace Canam du Centre sportif Lacroix-Dutil, à Saint-Georges.

Après près de 40 ans d’absence, le Cégep Beauce-Appalaches peut à nouveau compter sur une équipe de hockey de haut calibre au sein de la Ligue de hockey junior AAA (LHJAAAQ).

Pour l’occasion, les joueurs des Condors affronteront l’Everest de la Côte-du-Sud devant quelque 250 spectateurs, dont des dignitaires et des élus.

Le Cégep en profitera pour présenter les joueurs qui constituent sa toute nouvelle équipe de hockey.

Ce match inaugural devait initialement lancer la saison régulière de la LHJAAAQ. Toutefois, la Ligue a annoncé hier, le report du début de la saison, ainsi que l’ouverture de la saison 2020-2021 par un tournoi : le « Défi de la coupe ».

Du 11 au 26 septembre, l’équipe des Condors affrontera donc les 13 formations du circuit et l’équipe gagnante du « Défi de la coupe » méritera un laissez-passer pour les séries éliminatoires.

Pour l’entraîneur-chef et directeur-gérant de l’équipe, Pier-Alexandre Poulin, l’équipe peut compter sur une défensive très solide. « La région de la Beauce aura la chance de voir du hockey de haut niveau tout au long de la saison. Même si les matchs des prochaines semaines seront joués à 4 contre 4, pour se conformer au protocole de retour au jeu de Hockey Québec, les partisans auront accès à des prestations spectaculaires », a-t-il mentionné.

Chaque semaine, les étudiants-athlètes ont à leur horaire trois périodes d’entraînement sur glace et deux périodes hors glace, dans la nouvelle salle d’entraînement du Cégep. Les étudiants peuvent également compter sur un accompagnement et un plan de préparation physique personnalisé, élaboré par le kinésiologue de l’équipe, Maxime Aubertin.

Retour historique de l'équipe: de 1980 à 2020

Le Séminaire de Saint-Georges (devenu le Cégep Beauce-Appalaches en 1990) avait aussi son équipe de hockey collégial : les Condors. C’est au cours de la saison 1979-1980 que l’équipe de hockey du Séminaire, qui possédait déjà une grande tradition d’excellence, a joint le circuit AAA. Elle était dirigée à l’époque par Jean-Charles Gravel, homme sportif très connu de la région. L’équipe avait d’ailleurs eu un succès beaucoup plus grand qu’escompté tout au long de la saison et avait remporté l’Écusson Champion de la ligue Division Nord-Est de l’époque.

La région de Saint-Georges est donc très fière de revoir sur la glace, près de 40 ans plus tard, une toute nouvelle équipe de hockey de calibre AAA dans sa région.

Parions que les Condors, tout comme en 1979-1980, sauront surprendre leur auditoire et leurs compétiteurs au cours de la prochaine saison.

Mesures sanitaires et calendrier de la saison 2020-2021

Selon les directives de la Santé publique, un maximum de 250 spectateurs pourra assister à ce match inaugural ce vendredi. Des mesures de distanciation sociale seront prises et le port du masque sera obligatoire pour tous les spectateurs de 10 ans et plus. Si le match de vendredi est quasi à guichet fermé, il est possible pour les partisans de se procurer des billets pour assister aux prochaines parties de la saison, qui débutera à la mi-octobre.

L’équipe des Condors disputera 48 matchs au cours de la saison 2020-2021, dont la moitié à domicile.