Les Jarrets Noirs placent le Rover au pied du mur

Les Jarrets Noirs de Beauce se sont approchés à une seule victoire de la grande finale de la LSMBQ en disposant du Rover de Sainte-Marie - Baseball Club 12 à 4, vendredi dernier au terrain du Centre sportif Lacroix-Dutil.

Effectivement, cette troisième victoire en autant de parties des Jarrets Noirs les installe confortablement dans le siège du conducteur dans cette demi-finale 4 de 7.

Yanick Lachance a frappé un double bon pour trois points dans une 4e manche où les Jarrets Noirs ont inscrit un total de sept points. Ce dernier a également croisé le marbre à deux occasions.

Le lanceur partant Francis Chevalier a continué d’avoir du succès face au Rover. En six manches de travail, l’artilleur beauceron a éparpillé six coups sûrs et a obtenu quatre retraits au bâton. Il a été victime de quatre points, dont deux, dès la première manche, à la suite du circuit de Frédéric Pépin.

Louis-Philippe Bélanger a terminé le travail lors de la 7e manche.

En attaque, les Jarrets Noirs ont frappé neuf coups sûrs. Daniel Jacques a été le seul à frapper plus d’un coup sûr (2 en 3, 2 pc).

Jonathan Gilbert et Marc-Antoine Perron-Rousseau ont produit chacun deux points pour les gagnants.

« Grosse victoire d’équipe, on mène 3-0. On s’en va là-bas, et il va falloir gagner celle-là aussi. On ne peut pas leur donner le momentum pour revenir », commente Francis Chevalier visiblement satisfait du résultat du match.

Prochaine partie

Dès dimanche, les Jarrets Noirs pourraient obtenir leur billet pour la finale. Ils seront du côté de Sainte-Marie pour ce 4e affrontement face au Rover.

Dans l’autre demi-finale, le Brock Baseball Club mène leur série 2 à 0 face au CRSA Baseball Junior AA et Senior BB.