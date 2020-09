La ligue de volleyball Beauce-Smash commence une nouvelle saison

Les activités de la ligue de volleyball Beauce-Smash commenceront à la fin du mois de septembre et se poursuivront jusqu'en avril.

Des sélections auront lieu pour classer les joueurs/joueuses selon différents niveaux. Ainsi, chaque catégorie se verra accorder une soirée complète d’évaluations.

La première soirée d’évaluations aura lieu mardi le 22 septembre de 18 h 30 à 22 h à l’école des Deux Rives pour la classe A.

Les évaluations se poursuivront aux mêmes heures et au même endroit le 29 septembre pour la classe B, le 6 octobre pour la classe C+, le 13 octobre pour la classe C-.

Un descriptif des catégories est disponible sur la page Facebook de Beauce-Smash.

Il est demandé de se présenter dans le calibre le plus approprié et de respecter les règles sanitaires en vigueur émis par la santé publique.

« Nous invitons tous les volleyeurs et volleyeuses de la région âgés de 17 ans et plus à venir tenter leur chance aux qualifications de la plus vieille ligue de volleyball en Beauce. » a indiqué Dominic Veilleux, membre du comité, dans un communiqué de presse.