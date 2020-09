Les Jarrets Noirs de Beauce passent en finale de ligue de baseball

Les Jarrets Noirs de Beauce passent en finale de la ligue de baseball senior majeur de Québec (LBSMQ) en vertu d’un gain de 11 à 7 sur le Rover de Sainte-Marie.

Cette victoire permet aux Jarrets Noirs de balayer cette série en quatre parties.

Marc-Antoine Perron-Rousseau était le lanceur partant des Jarrets Noirs. Mathieu Duhamel

était celui du Rover.

Ce dernier se retrouve dans le pétrin dès le premier tour au bâton des Jarrets Noirs. Après avoir accordé deux buts sur balles et avoir atteint un frappeur, il accorde une autre passe gratuite à Frédéric Parent, ce qui a permis à Yanick Lachance de faire 1 à 0.

Le frappeur suivant, Jonathan Dulac, a enchaîné avec un simple bon pour deux autres points. Louis-Alexandre Morin a également produit un point à l’aide d’un simple.

Il faut attendre en 4 e manche pour voir d’autres points. Après un double d’un point de Bernard Parent, Jonathan Gilbert a catapulté la balle à l’extérieur des limites du terrain pour faire 7 à 0. En 5 e manche, les Jarrets Noirs ont ajouté trois autres points, dont deux sur le double d’Alex Potvin.

Le Rover a inscrit un point lors de la 6 e manche lorsque Maxime Lachance a croisé le marbre sur un simple de Frédéric Maltais, aux dépens de Maxime Beaulieu qui était venu en relève de Perron-Rousseau.

Avec une avance de 10 à 1 en 7 e manche, Daniel Jacques a frappé un circuit en solo pour porter l’avance à dix points.

Le Rover n’a pas dit son dernier mot. En 7 e , l’équipe mariveraine a donné la frousse aux Jarrets Noirs en marquant six points. Trois de ces points sont venus du double de Marc-André Blouin. Les Jarrets Noirs ont frappé 14 coups sûrs, alors que le Rover en a récolté 7. Jonathan Dulac (3 en 4, 2pp) et Jonathan Gilbert (2 en 4, 2pp, 3pc) ont été les plus productifs en attaque pour les Jarrets Noirs.

Pour Simon Potvin, l’objectif reste le même.

« Je félicite le Rover pour leur saison et cette série, a d’abord dit l’entraîneur-chef des Jarrets Noirs. Je suis très content des gars, par contre, nous n’avons toujours rien gagné, mais nous avons fait un pas. Pour dire que nous avons marché, il faut en faire deux », a-t-il imagé.

Avec la collaboration de Kevin Bélanger, relationniste des Jarrets Noirs de Beauce.