Martin Bourget nommé membre honoraire de la FédéCP

Cette année, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP) a nommé Martin Bourget, président d'Aventure Chasse Pêche, comme membre honoraire.

La reconnaissance, qui est habituellement décernée lors du congrès annuel de la Fédération, lui a plutôt été remise en studio par les représentants de la FédéCP : le président, Marc Renaud, le directeur-général, Alain Cossette, et le président de la région Capitale-Nationale, Bob Bélanger.

Ce titre de membre honoraire souligne l’engagement et l’implication d’une personne ou d’un organisme qui aide la Fédération à atteindre ses objectifs de développement et à réaliser sa mission

Le bien connu animateur de l’émission Aventure Chasse Pêche est d’abord un adepte dévoué qui pratique ses activités avec éthique. Il profite de ses nombreuses tribunes pour faire valoir les actions et les programmes de la FédéCP.

« Martin Bourget est un allié remarquable par son désir constant de bien informer les adeptes et de promouvoir la chasse et la pêche auprès de la relève. Il ajoute à son rôle de président d’ACP, de nombreuses implications bénévoles qui sont grandement appréciées », ont indiqué les responsables de l'organisme lors de l'annonce.

La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (www.fedecp.com) est un organisme sans but lucratif fondé en 1946 qui représente 125 000 membres. Sa mission est de représenter et de défendre les intérêts des chasseurs et pêcheurs du Québec, de contribuer à l’éducation sur les pratiques sécuritaires et de participer activement à la conservation et à la mise en valeur de la faune afin d’assurer la pérennité des ressource.

PHOTO — De gauche à droite : Marc Renaud, Martin Bourget, Bob Bélanger et Alain Cossette.