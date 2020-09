Hockey : le défi Bauer mis sur pause

Les joueurs des Condors de la Ligue de hockey Junior AAA du Québec (LHJAAAQ) ne pourront malheureusement pas jouer les deux parties prévues à l’horaire cette fin de semaine.

La LHJAAAQ a annoncé que le Défi Bauer sera mis sur pause, le temps d’évaluer la situation au Québec.

Puisque l’Agence de la santé publique, Hockey Québec et le Ministère de l’Éducation et responsable du Loisir et du Sport transmettent différentes informations, le circuit préfère attendre des mesures plus définies avant de poursuivre ses activités.

« Notre priorité continue d’être la sécurité des joueurs, du personnel, des arbitres, des commanditaires et de nos partisans, a dit Kevin Figsby, commissaire de la LHJAAAQ. Nous allons nous assurer que tout ce monde est bien en sécurité avant de reprendre le chemin de la patinoire. »

La Ligue souligne qu’aucun cas de COVID-19 n’a été déclaré parmi les joueurs ou leur personnel.

Du côté des Condors, même philosophie. « La santé des joueurs et du personnel demeure notre préoccupation première. Nous préférons donc attendre des consignes claires de la part des différentes instances. Nous poursuivrons les entraînements en vue des prochaines décisions et sommes optimistes face à la reprise du tournoi dans les prochains jours », a mentionné Jean-Philippe Vachon, Directeur adjoint à la vie étudiante et aux sports du Cégep Beauce-Appalaches.

Saison maintenue pour le soccer du Cégep Beauce-Appalaches

Le Cégep Beauce-Appalaches a confirmé que la saison de soccer pour ses équipes féminines et masculines est maintenue.

Conformément aux consignes de la santé publique, les parties se tiendront cependant en huis clos.

« Pour nos athlètes-étudiants, nous priorisons la tenue de notre calendrier sportif. Nous demandons une fois de plus la compréhension du public dans cette saison sportive particulière. Nous aurons toutefois la chance de suivre en direct deux parties grâce à notre partenariat avec la station NousTV. Les dates de diffusion demeurent à confirmer, mais nous sommes très heureux de pouvoir offrir cette alternative », a déclaré Jean-Philippe Vachon.

Le calendrier de saison a d’ailleurs été officialisé pour les deux équipes, l'équipe féminine jouera son prochain match demain midi à Saint-Foy et pour l'équipe masculine ce sera demain également, à 14 h 30 à Garneau.