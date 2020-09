Très bons résultats pour les seniors de l'Ascalon de Saint-Georges

Seule équipe de l’Ascalon Saint-Georges évoluant dans un niveau de compétition AA pour cette saison estivale 2020, l’équipe Senior masculin a obtenu les grands honneurs en remportant le titre de champion de saison régulière du championnat AA-d2.

C’est au terme d’une saison ponctuée de 10 matchs joués et en comptabilisant huit victoires pour 36 buts inscrits, que les Georgiens se sont assurés de la première position de la compétition.

Il aura cependant été nécessaire d’attendre l’ultime match de la saison pour que ce titre soit décerné à l’équipe de Saint-Georges.

En effet, la victoire décisive obtenue le 22 septembre sur le score de 4 à 0 face aux Caravelles de Sainte-Foy a scellé l’issue de la saison 2020, couronnant l’Ascalon et laissant la seconde position à la formation de Chaudière Ouest.

En plus d’obtenir le titre de champion 2020 AA en tant que joueur avec l’Ascalon Saint-Georges, Guillaume Fortier est également le meilleur buteur de la compétition avec un total de 17 filets à son actif. Une récompense qu’il a partagé avec l’ensemble des joueurs de l’équipe et qui participe d’autant plus à souligner une saison de très haut niveau pour le soccer beauceron.

Victoire en finale pour l’équipe Senior F-A d2 Ascalon

Après avoir remporté le championnat régulier et la demi-finale des séries LSQM la semaine dernière, l’équipe Senior féminine de l’Ascalon Saint-Georges affrontait le Phénix des Rivières pour leur dernier match de l’été, la finale des séries LSQM en niveau A division 2.

C’est une équipe géorgienne déterminée à ponctuer de la plus belle des manières cette saison estivale qui se présenta au terrain synthétique de la Cité étudiante.

Les échanges de ballons et le jeu collectif des filles à permis de terminer le match sur un score de 6 à 1 (OphélieGenier (3), Janie Larivière (2) et Jessica Allaire) permettant aux beauceronnes de remporter le titre de championne des séries LSQM Été 2020.

Ces succès obtenus en soccer Senior féminin avec une équipe composée de plusieurs joueuses évoluant encore en équipe juvénile l’été dernier, confirme le bon travail de développement et les efforts réalisés sur plusieurs saisons par l’équipe des éducateurs de l’Ascalon Saint-Georges.

Qui plus est, les inscriptions pour la saison hivernale 2020-2021 sont toujours possibles pour l'Ascalon. Toutes les informations à ce propos sont disponibles sur la page Facebook ou le site Internet du club.