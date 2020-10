Raphaël Lessard a remporté sa première victoire en Alabama

Raphaël Lessard a remporté sa première victoire en carrière en série NGROTS lors de la course d'hier sur le super-ovale de Talladega, en Alabama, devançant de peu Trevor Bayne, le vainqueur des Daytona 500 en 2011.

La course s'est jouée au dernier tour de piste alors qu’une neutralisation fige les positions avec Raphaël Lessard juste devant Bayne.

Le jeune beauceron de 19 ans, devient ainsi le cinquième pilote né à l'étranger et le premier Québécois à remporter une course dans les trois séries des hautes sphères de NASCAR.

Il s’agit de sa première victoire, de son deuxième résultat sur le podium et son cinquième dans le top-10 cette saison.

Il occupe également la 12e place dans la course pour le titre de champion de la saison.

« C'était génial. Tout d'abord, je tiens à remercier tout le monde chez moi en Beauce, mon équipe chez Kyle Busch Motorsports et CANAC qui ont rejoint l’équipe au cours de la saison. Je n'arrive pas à y croire. C'est ma deuxième course sur super ovale et ma première victoire en série des camionnettes, à Talladega en plus, c’est incroyable ! » a exprimé Raphaël Lessard à propos de sa victoire.

Il a également confié être reconnaissant pour la pression que Ben Rhodes lui a infligé à la fin de la course.

« Il m'a poussé aussi fort qu'il a pu et je me concentrais pour garder la camionnette stable et au bas de la piste. La neutralisation est arrivée juste au bon moment et je suis très heureux. C'était la première fois que je faisais un « show de boucane » après une victoire et j'ai adoré ça. J'espère que nous pourrons le faire encore. » A-t-il ajouté.

Après 19 courses sur les 23 prévues cette saison, Raphaël occupe pour l'instant le 12e rang en série NGROTS du championnat Grander Truck.

Le Joselois et son équipe reviendront en piste le samedi 17 octobre, pour la prochaine ronde de la série NGROTS qui se déroulera au Kansas Speedway (Missouri).

La couverture en direct sera assurée par RDS à compter de 16 h.