Découvrez cette semaine des portraits de chasse au féminin

La saison de chasse a débuté le 3 octobre en Beauce et selon les répondants à notre sondage du début du mois, un quart sont passionnés par cette activité.

Parmi l'ensemble des chasseurs du Québec, on dénombre encore relativement peu de femmes. Cependant, elles sont de plus en plus présentes sur le terrain.

Selon l’Enquête sur les chasseurs québécois réalisée par le gouvernement du Québec en 2016, 12% des chasseurs sont des femmes.

Cependant, lorsque l’on compare les chasseuses expérimentées (11%) et celles de la relève (25%), on constate que les femmes de la relève sont deux fois plus nombreuses que les expérimentées et représentent alors un quart des nouveaux chasseurs québécois.

En tant que Française, je ne connaissais le milieu de la chasse que de loin et seulement au masculin. Depuis mon arrivée au Québec, cet univers m’intrigue et la passion des Québécois me fascine.

Pour mieux comprendre la vision des femmes sur la chasse et leur place dans ce domaine, je suis partie à la rencontre de trois chasseuses beauceronnes.

Cette semaine, vous pourrez découvrir chaque jour l’une d’entre elles. On commencera dès demain avec Danye Vachon.