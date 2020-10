Raphaël Lessard en piste ce samedi sur le circuit de Kansas City

Fort de sa première victoire en NASCAR il y a deux semaines sur la piste de Talladega en Alabama, le Beauceron Raphaël Lessard sera sur le triovale Kansas Speedway ce samedi pour participer à sa 20e course de la saison.

Il en sera à sa troisième présence sur ce circuit cette année. Lors de sa deuxième course à Kansas City, le pilote de 19 ans avait perdu des positions en passant aux puits pour remplacer un pneu crevé tard dans la course. Il avait tout de même pu remonter le peloton et terminer 11e au final.

Après avoir connu la victoire à Talladega, il aimerait bien pouvoir à nouveau renouer avec celle-ci pour le reste de la saison alors qu'il reste quatre courses à disputer.

« Maintenant que j’ai vécu la satisfaction que l’on ressent après une victoire, je dois en gagner d’autres afin de vivre les mêmes sensations. C'est un sentiment fou, comme un rêve devenu réalité. Je pense que cela va nous motiver à être encore meilleurs et à travailler encore plus dur pour le reste de la saison. J'ai l'impression que ma confiance est plus élevée que jamais. La confiance de mon équipe en moi et en eux-mêmes est vraiment bonne. J'espère que nous pourrons obtenir plusieurs drapeaux à damier, ce qui est notre plan pour le reste de la saison : revenir dans le cercle des vainqueurs », a indiqué Lessard

Le Joselois prendra le départ derrière le volant de sa camionnette Toyota Tundra n°4 de l'écurie Kyle Busch Motorsports ce samedi 17 octobre à compter de 16 h. Les amateurs pourront suivre le pilote sur le réseau RDS qui diffuse la course en direct.