Une saison de ski en toute sécurité à Saint-Georges

La Ville de Saint-Georges a confirmé qu’il y aura une saison de ski 2020-2021 au centre de ski Saint-Georges.

Le centre de ski respectera en tout point les recommandations de la Santé publique, en fonction de la couleur de la zone d’alerte, afin d’assurer en priorité la sécurité des amateurs des sports de glisse et du personnel du centre de ski.

Les consignes applicables à tous les niveaux d’alerte sont la distanciation de deux mètres à l’intérieur et à l’extérieur, le port du couvre-visage à l’intérieur du chalet, le port d’un cache-cou ou d’une cagoule couvrant le nez et la bouche à l’extérieur pour tous les utilisateurs de 3 ans et plus ainsi que le lavage des mains fréquent.

« Nous sommes fiers de pouvoir ouvrir la montagne et ainsi donner la possibilité aux jeunes et moins jeunes de venir bouger cet hiver et toute l’équipe du centre de ski Saint-Georges travaille activement à préparer la prochaine saison qui sera certainement différente, mais assurément tout aussi agréable. » de dire Lisa Gagné, adjointe à la mairie et aux communications externes.

Des détails suivront dans les prochains jours pour la pré-vente des passes qui se tiendra au cours du mois de novembre.