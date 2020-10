Avant-dernière course de la saison pour le pilote Raphaël Lessard

Le Beauceron Raphaël Lessard entreprendra ce vendredi son avant-dernière course de la saison de la série camionnettes NASCAR Gander RV & Outdoors (NGROTS) alors qu'il sera sur la piste de Martinsville (Virginie).

Le jeune pilote de 19 ans, qui en sera à son 22e départ de l'année, a d'ailleurs fait ses débuts dans la série NGROTS sur cette piste.

Sans essais pré-course ni qualification, le fait d’avoir déjà couru à Martinsville sera utile pour sa préparation et celle de son engin, fait valoir le Joselois.

« Cela va beaucoup nous aider. J'ai fait ma première course de camionnette à Martinsville, donc je sais à quoi m'attendre. Je suis sûr que ce sera différent de la première fois sur cette piste. Nous allons simplement foncer et travailler sur notre Toyota Tundra Mobil 1 | Canac tout au long de la course pour l'améliorer et être en position pour gagner en fin de course. Il y aura beaucoup d’action à Martinsville pendant la course. Nous allons essayer de rester sur la piste et de garder la camionnette en bon état pour pouvoir jouer pour la victoire dans les derniers tours. »

Raphaël Lessard totalise maintenant 21 départs cette saison en série NGROTS, accumulant une victoire, trois top-5, six top-10, une position de départ moyenne de 13,2 et une position d'arrivée moyenne de 15,5.

Dimanche dernier, il a réalisé son meilleur résultat en carrière sur piste ovale de 1,5 mille, terminant quatrième après avoir pris le départ de la 20e place au Texas Motor Speedway.

Le départ de la course est prévue à 20 h ce vendredi 30 octobre et comme à l'habitude, le réseau RDS diffuse l'épreuve en direct.