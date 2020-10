Raphaël Lessard se fait sortir de piste en fin de course

Le pilote beauceron Raphaël Lessard a été sorti en fin de course, hier soir sur la piste de Martinsville (Virginie), dans la série camionnettes NASCAR Gander RV & Outdoors (NGROTS) ce qui l'a relégué en 20e place.

L'incident est survenu avec moins de 10 tours à faire alors que le jeune coureur de 19 ans se trouvait au 2e rang, lorsque la camionnette numéro 99 de Ben Rhodes a accroché l'arrière du bolide de Lessard qui est parti en tête-à-queue.

« Je ne peux exprimer à quel point c’est frustrant. Nous avons roulé dans le top-5 la majorité de la course et étions premier à huit tours de la fin jusqu’à ce qu’un concurrent nous sorte. Tout de même très fier de mon équipe No.4 Mobil 1Canac nous étions vraiment rapides! Merci à mes partenaires et à tous ceux qui me supportent. Il ne reste qu’une course à la saison: Phœnix! », a déclaré le Joselois à l'issue de l'épreuve.

En effet, il ne reste qu'une course à disputer cette saison, la 23e, qui se tiendra au Lucas Oil 150 de Phoenix en Arizona vendredi prochain.