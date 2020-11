Félix Poulin obtient une bourse de 2 000 $ en tant qu'étudiant-athlète en golf

Le jeune golfeur Félix Poulin, de Sainte-Marie-de-Beauce, a reçu une bourse de 2 000 $ dans le cadre de la 7e édition du Programme de bourses Golf Québec/Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) qui a récompensé les 32 meilleurs étudiant.e.s-athlètes en golf du Québec.

C'est la seconde fois pour cet élève de quatrième secondaire à la polyvalente Benoît-Vachon, que la fondation lui remet une bourse. Grâce à sa moyenne académique maintenue à 87 % en 3e secondaire, il a obtenu sa bourse pour excellence académique.

Âgé de 16 ans, il a terminé troisième à égalité au Championnat provincial junior. Il a également remporté la troisième place à égalité à la finale régionale de Québec dans la catégorie junior et a obtenu deux fois la neuvième place à cette même compétition.

Membre du club de golf de Sainte-Marie, Félix travaille à améliorer la distance de ses coups de départ. Son plan est de jouer et étudier au Cégep Champlain à Saint Lawrence, puis à l’Université Campbell en Caroline du Nord.

Ce jeune golfeur prometteur rêve d'une carrière comme ingénieur, architecte de terrain de golf ou entraineur de golf.

Avec lui, les 32 étudiants-athlètes âgés de 13 à 17 ans se sont partagés 75 000 $ en bourses individuelles de 2 000 à 4 000 $, qui ont été remises en direct sur les pages Facebook des deux organismes hier soir à 17 h.

La pandémie de la COVID-19 a grandement chamboulé les habitudes et façons de faire, y compris chez les jeunes joueurs, doublement touchés dans leurs vies scolaire et sportive.

« Les résultats académiques et sportifs obtenus par les étudiants-golfeurs soutenus par la Fondation et Golf Québec dans les dernières années prouvent la pertinence du programme. Plus que jamais, en ces temps difficiles, les étudiants-athlètes ont besoin d’encouragements. Je suis particulièrement fier de l’engagement que nous prenons envers eux aujourd’hui, de les aider à persévérer à l’école et dans leur sport. », a exprimé Claude Chagnon, président de la Fondation de l’athlète d’excellence.

Le Programme de bourses Golf Québec/FAEQ, mis sur pied en 2014, découle du désir des deux organismes d’aider financièrement et de mieux encadrer les jeunes golfeurs, tout en les sensibilisant à la poursuite et à la réussite des études en parallèle de leur carrière sportive.