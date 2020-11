Canac sera commanditaire principal de Raphaël Lessard pour une deuxième année consécutive

C’est lors de son passage sur le plateau de Tout le Monde en parle dimanche soir que Raphaël Lessard a annoncé que l’entreprise Canac serait le commanditaire principal de son équipe pour une deuxième année consécutive.

« J’ai fait beaucoup de sacrifices pour déménager aux États-Unis à temps plein et pour courir à toutes les années. Mes parents me suivent depuis toujours, j’ai une équipe dernière fois qui me soutient depuis toujours et un groupe d'investisseurs de gens du Québec. J’ai Canac qui m’a suivi énormément l’année dernière », raconte Raphaël Lessard avant d’annoncer sa bonne nouvelle.

Il s’agissait d’une première entrevue à l’émission de Guy A. Lepage dans le studio 42 pour le jeune josélois.

Lessard a notamment abordé le sujet des accidents en NASCAR, son nouvel engagement avec Chevrolet et la conduite avec des voitures électriques.

Le pilote a également pu revenir sur sa première victoire en stock-car à l’autodrome Chaudière à Vallée-Jonction lors de son 12e anniversaire ainsi que sa victoire du 29 juin 2019 dans la série Nascar Pinty’s Series.

Rappelons qu’en février dernier, Raphaël Lessard avait remporté le Rising Star Award du Temple de la renommée du sport automobile canadien et a été le premier québécois, le 3 octobre dernier, a remporté une victoire dans une série majeure de NASCAR au Talladega Superspeedway.

Celui-ci a également réitéré son amour du NASCAR en indiquant ne pas penser à aller voir du côté de la Formule 1.

Raphael Lessard est actuellement à la recherche de nouveaux commanditaires afin de pouvoir les signer les 22 courses de la saison NASCAR Camping World Truck Series. Il a déjà signé pour 12 courses avec GMS Racing.