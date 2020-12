Club Rendez-Vous: la prévente des abonnements pour le ski de fond et la raquette se poursuit

Le Club Rendez-vous de Saint-Georges vous rappelle que la prévente des abonnements pour le ski de fond et la raquette se poursuit jusqu'au 13 décembre.

Vous pouvez vous inscrire en ligne sur le site internet du Club Rendez-Vous ou via sa page Facebook. Vous pouvez vous procurer un abonnement individuel ou familial.

Rappelons que le Club Rendez-vous est un organisme à but non lucratif géré par des bénévoles. Leur site offre 16 km de piste de ski classique, 7 km de ski de patin et 5 km de sentiers de raquettes.