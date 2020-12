Les Condors accueillent 3 nouveaux entraîneurs de baseball

L’équipe de baseball des Condors du Cégep Beauce-Appalaches a accueilli son nouveau trio d’entraîneurs avec Dominic Bolduc à la position d’entraîneur-chef, entouré de ses adjoints David Métivier et Jimmy Montembault.

Dominic Bolduc

En plus d’avoir joué avec le Terminal Night Club de Québec (2002 à 2009) et les Diamants de Québec (2000 à 2001) au niveau sénior élite, il a été président, directeur général de l’équipe sénior de la région de Québec de la Ligue de baseball sénior élite du Québec et occupe toujours le poste de Directeur gérant des Blue Sox de Thetford Mines depuis plus de 10 ans.

Il cumule entre autres 17 ans d’expérience en tant qu’entraîneur-chef dans la Ligue de baseball majeur du Québec (LBMQ), notamment avec les Blue Sox de Thetford Mines.

Durant cette période, il a reçu cinq fois le titre d’Entraîneur de l’année de la LBMQ et a été couronné champion des séries à sept reprises. Il a également détenu le titre d’entraîneur-chef aux Championnats canadiens séniors à trois occasions.

David Métivier

Possédant plus de 7 ans d’expérience dans le domaine du baseball, il poursuit présentement ses études en enseignement au secondaire à l’Université Laval.

Originaire de Saint-Georges et ancien entraîneur des Combattants Beauce-Appalaches Peewee AA, l’athlète a cheminé auprès des Diamants de Québec, des Voyageurs de Saguenay, des Black Knights de Saint-Georges et des Alouettes de Charlesbourg au niveau junior élite dans les dernières années.

Détenant une formation d’entraîneur de Baseball Canada, il a notamment été élu dans la catégorie Baseball au Gala Mérite Sportif Beauceron en 2016 et Meilleur Lanceur au Collège Laflèche de Trois-Rivières en 2017, en plus d’avoir été sélectionné pour plusieurs essais professionnels.

Jimmy Montembault

Cumulant des années d’expérience en tant qu'entraîneur auprès de nombreuses équipes, il a su faire évoluer les athlètes. Il a notamment dirigé l’Académie Baseball La relève, les Compagnons de Cartier, Baseball 360 ainsi que les Alouettes de Charlesbourg durant l’été 2020.

Il est lui-même joueur aux côtés des Castors de Charlesbourg depuis 6 ans, niveau junior élite.

« Nous sommes extrêmement fiers d’avoir pu mettre la main sur ces trois entraîneurs de talents. Leur expérience comme joueurs émérites, leurs contacts, leur organisation et surtout leur attitude en font des acteurs clés pour le succès de notre équipe de baseball et pour le développement des étudiants qui y participent », a souligné Jean-Philippe Vachon, directeur adjoint des études, programmes et vie étudiante.

Le club de baseball des Condors du Cégep Beauce-Appalaches est le seul de niveau collégial dans les régions de Québec, de Chaudière-Appalaches ainsi que du Bas St-Laurent.

Les étudiants-athlètes poursuivent leur passion du sport à travers les huit équipes collégiales du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).